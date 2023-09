Titul? Uspokojení po něm nehrozí, tvrdí opavský rozehrávač Šiřina

„Máme kvalitnější tým než loni,“ řekl opavský kapitán a rozehrávač Jakub Šiřina. „Jde jenom o to, dát se znovu do kupy, být zdravotně v pořádku. Věřím, že příští sezona může být stejně úspěšná jako loni.“

Do národní ligy Opavští vstoupí 23. září v 15.30 v hale NH Ostrava.

Co se v Opavě titulem změnilo?

Můžeme říkat, že jsme mistři, že jsme dostali zlaté medaile a získali pohár. (usmívá se) To je ta největší změna. A když teď někam pojedeme, budou o nás mluvit jako o úřadujících mistrech.

A co se změnilo pro vás osobně?

Fakt je to taková basketbalová pohádka, protože kdyby mi někdo řekl, že se nám v éře Nymburka povede vybojovat titul, nevěřil bych mu. A stalo se. Po takových letech, kdy tady vládl jen jeden klub.

Ozval se vám někdo z jiného týmu, aby ocenil, že jste ukončili nymburskou nadvládu?

Nějaké zprávy se k nám donesly, ale nic šíleného. I kluci z ostatních klubů cítili šanci na úspěch, protože Nymburk už nebyl tak dominantní, jak bývalo zvykem.

Budete nyní v jiné pozici, anebo se pro Opavu ziskem titulu nic nezmění?

Budeme v pozici týmu, který musí, ale ne, nemusí, ale měl by titul obhájit. A to je vždy těžší. Uvidíme, jak se s tím dokážeme popasovat. A také uvidíme, jak budou vypadat naši soupeři. Zatím neznáme jejich sílu ani kvalitu jejich laviček. První čtvrtina základní části ligy napoví co a jak.

Dokázali jste se vyškrábat na vrchol přes roky neporazitelný Nymburk. Neobáváte se v další sezoně uspokojení?

To trenér nepřipustí. Určitě bude apelovat na to, aby nám nějaké polevení z hlavy dostal. Tím ale nechci říct, že ho tam máme. U nás to nehrozí. Také proto, že jsme možná nejstarší tým v lize, nebo druhý nejstarší.

Průměrný věk vašeho týmu je bezmála 29 let. Udýcháte další náročnou sezonu?

Věřím, že jo. Řekl jsem sice, že jsme možná nejstarší tým v lize, ale myslel jsem nejzkušenější, takže víme, kdy a kde můžeme pošetřit nějaké síly a kdy musíme naopak přidat. Toho se nebojím.

Minulou sezonu jste měli v kádru Američana Carla. Nyní máte v kádru z cizinců jen Slováka Mokráně. Dá se hovořit o návratu Opavy na čistě českou cestu?

To je fajn. Tak je to tady v klubu dlouhodobě nastavené. Samozřejmě někdy to nejde úplně dodržet, okolností vás donutí někdy sáhnout po cizincích, ať už jde o Američana, nebo Chorvata. Ale letos se podařilo podepsat Šimona Puršla, což je opravdu kvalitní pivot, hraje v reprezentačním áčku, takže nějaké zkušenosti má i s evropským basketem, a také Adama Pecháčka, jenž dlouho hrál v cizině. Teď se můžeme jen modlit, aby se nám vyhnula zranění, aby se do týmu nemuselo sahat a nepotřebovali jsme přitáhnout další hráče.

Bude liga znovu mimořádně vyrovnaná?

Těžko říct. Nevíme, jak vypadá Nymburk, který posiloval a získal dost nových hráčů. Přišel tam Jarda Bohačík a plno kvalitních Američanů. Nymburk bude asi lepší než loni. Ale my také.

Vy jste si minulou sezonu vyzkoušel i post asistenta trenéra u národního týmu do dvaceti let. Jaké to bylo?

V prvé řadě jsem byl moc rád, že ta nabídka přišla. Byl jsem jí mile překvapený. Nevěděl jsem, co od toho čekat, ale měl jsem na starosti tréninky věnované individuálním dovednostem kluků. K tomu bylo mou největší náplní práce stříhání videí a taktická příprava na soupeře. Během zápasů jsem taktiku probíral s trenérem (Lukášem Pivodou), aby neměl všechno jenom na svých bedrech.

Povedlo se vám s národním týmem U 20 vrátit do divize A. Takže to byl úspěšný rok?

Ano. A nejlepší bylo, že tam byla skvělá parta mezi hráči i v realizačním týmu. Užili jsme si hodně srandy. Předčilo to moje očekávání.

Bude vaše spolupráce pokračovat?

Smlouvu jsem měl na rok, ale trenér projevil zájem, abych pokračoval, abych byl u týmu i příští rok na mistrovství Evropy. Ale ještě jsme si neřekli úplně přesně co a jak. Budeme si volat na přelomu roků, kdy bude znám nějaký přesný jízdní řád.

Jde i o to, abyste vše skloubil s povinnostmi v klubu.

A také potřebuju mít nějaké volno pro svoji rodinu a na dovolenou, abych po lize zase netrávil celé léto po halách a cestováním. Necháváme vše otevřené. Rád bych pokračoval, ale jasno bude po sezoně.

Chtěl byste být jednou trenérem?

Chtěl bych to zkusit, chtěl bych nějak začít sbírat ty zkušenosti, protože přece jenom basket hraju už nějakou dobu a byla by škoda to zahodit. Nechci říct, že mi to půjde, ale proč to nezkusit a postupně se ukáže, kam mě to zavede.