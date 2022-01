Za zkrat tučná pokuta. Kouč, který překazil přihrávku, zaplatí 10 tisíc dolarů

Situace nastala necelých šest minut před koncem zápasu při vedení Nets 109:103 a znamenala pro domácí tým ztrátu míče a protiútok soupeře. Žádný ze tří rozhodčích totiž koučův zásah nepostřehl. Přestože z protiakce koš nepadl, závěr zápasu tím byl ovlivněn, protože Wizards přišli o bezprostřední možnost zakončit útok.

Pokud by si rozhodčí Vanterpoolova zásahu všimli, mohli odpískat technickou chybu, následoval by trestný hod ve prospěch Wizards, kteří by navíc dostali do svého držení míč k dalšímu útoku.

Osmačtyřicetiletý Vanterpool působí v Brooklynu prvním rokem, předtím byl šest let asistentem v Portlandu a dva roky v Minnesotě. Jako hráč krátce nastupoval v NBA za Washington, působil ale také v Evropě, vyhrál italskou ligu se Sienou a Evropskou ligu s CSKA Moskva nejprve jako hráč (2006) a pak i jako asistent trenéra (2008). Incident z utkání ve Washingtonu nekomentoval on ani klub.

Pokutu 25.000 dolarů dostal také hráč Brooklynu Kyrie Irving. Vedení ligy jej potrestalo za urážku fanouška během pondělního utkání v jeho bývalém působišti Clevelandu, které Nets prohráli 107:114. Irving se v této sezoně zapojil do hry až počátkem ledna. V úvodu ročníku ho odmítavý postoj k očkování proti koronaviru stál místo v týmu, nakonec jej Nets povolali zpět a nastupuje alespoň v zápasech v halách soupeřů. V domácích utkáních startovat nadále nemůže, protože podle pravidel města New York musí být všichni sportovci i návštěvníci veřejných shromáždění v uzavřených prostorách plně naočkovaní.