V NBA úřadovala basketbalová "boží ruka". Provinil se asistent kouče

Hráči Wizards okamžitě protestovali, zejména Kyle Kuzma, ke kterému se takto do rohu hřiště nedostala přihrávka od Spencera Dinwiddieho. Hra ale pokračovala i po následném přerušení po faulu a krátké výměně názorů s arbitry na druhé straně. Jak po zápase uvedl v komunikaci s médii hlavní rozhodčí Ben Taylor, pravidla neumožňují takovouto situaci přezkoumat na videu, pokud ji sudí na hřišti sami nezaznamenají.

Kontroverzní moment si můžete prohlédnout zde:

Přestože z protiakce koš nepadl, závěr zápasu tím byl ovlivněn, protože Wizards přišli o bezprostřední možnost zakončit útok. Pokud by si rozhodčí Vanterpoolova zásahu všimli, mohli odpískat technickou chybu, následoval by jeden trestný hod ve prospěch Wizards, kteří by navíc dostali do svého držení míč k dalšímu útoku. Po jednobodové porážce proto byli domácí naštvaní. „Naprosto jsem tomu nemohl uvěřit. Ve své dlouhé basketbalové kariéře jsem něco takového ještě nezažil. Nikdo není dokonalý, ale v takovémhle zápase lze něco takového těžko akceptovat,“ zlobil se domácí asistent trenéra Joseph Blair.