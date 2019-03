Bude to bolet, tuší hráčky před brněnským derby. Hraje se o finále

Basket

Dalších 23 fotografií v galerii Lenka Bartáková (v bílém) z KP Brno útočí kolem Michaely Vackové (vlevo) ze Žabin Brno. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

dnes 12:26

Brněnský ženský basketbal bude mít po roce opět svůj tým ve finále nejvyšší soutěže. Kdo to bude, o tom rozhodne semifinále mezi obhájkyněmi ligového stříbra KP Brno a Žabinami, družstvem na vzestupu. „Půjde se nadoraz, bude to bolet. Fyzicky a mentálně to bude nastavené na maximum,“ očekává Martin Pospíšil, trenér KP Brno.