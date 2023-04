Boj o bronz pro nás bude vrchol, říká kouč chomutovských Levhartic

„Brno nás předčilo hlavně v obranném doskoku, kde získalo výrazně víc míčů, lepší bylo také v úspěšnosti střelby. Boj o bronz ale bude úplně něco jiného, pro nás vyvrcholení soutěže,“ zdůrazňuje chomutovský trenér Jozef Rešetár.

Žabiny byly nad síly Levhartic celou sezonu, neporazily je ani jednou v základní části ligy, v poháru a ani v play off. V nedělní bitvě favoritky dominovaly 96:62. Obranný doskok vyzněl pro soubor Viktora Pruši poměrem 34:22, úspěšnost střelby 51:36. Šanci na úspěch Chomutova snížil i fakt, že scházely klíčová rozehrávačka Bartoňová i kapitánka Krejzová.

„Jsou to zkušenější hráčky, které nám chyběly především při organizaci hry v obraně i útoku. V zápase proběhly i dobré okamžiky, ale nebyly to delší úseky,“ viděl Rešetár. Potěšil ho aspoň zlepšený výkon v ofenzivě. „Holky si uvědomily, že teď je to na nich. Že už nemůžou koukat kolem sebe a hledat zkušenější spoluhráčky.“

Trenér chomutovských basketbalistek Jozef Rešetár

Domácí Žabiny táhly Elissa Cunane (18 bodů) s Petrou Záplatovou (17), z Levhartic se na dvouciferná čísla dostaly Monika Satoranská (13) a NaJai Pollardová (11).

Série o bronz s Hradcem Králové odstartuje v Chomutově v neděli 16. dubna a hraje se na tři vítězná utkání. Soupeřky Levhartic skončily v základní části šesté, ale ve čtvrtfinále dokázaly zaskočit třetí KP Brno.

Série tak bude nejspíš otevřená, byť v základní části Chomutov nad Hradcem dvakrát vyhrál a díky vyššímu postavení v tabulce by měl výhodu domácího prostředí v případě, že by se rozhodovalo až v pátém zápase série. Pro Hradec zase mluví, že má momentálně kompletní tým. „Což přispívá k jejich pohodě,“ přemýšlí Rešetár a doufá, že i momentálně chybějící Levhartice do startu bitvy o bronz opustí marodku. „Snad budou k dispozici.“