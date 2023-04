Drama i one man show. Jisté ale udržení basketbalisté Olomouce nemají

Ovšem aby se dostali do baráže, museli by v sobotu doma prohrát s Hradcem o 36 bodů a v dalším zápase s USK Praha nebodovat. „Nerad kalkuluji. Každý zápas chci hrát na sto procent a to samé bude platit i v utkání s Hradcem,“ pravil domácí trenér Tihomir Bujan.

Jeho hoši začali zdárně, první čtvrtinu opanovali. Jenže v té druhé se po páté osobní chybě se zápasem rozloučil křídelník Friday a Olomoucko se dostalo až do šestnáctibodové ztráty.

V turbulentním zápase ale dokázalo manko smazat a naopak ještě překlopit vedení na svoji stranu.

Především zásluhou rozehrávače Luwana Pipkinse, který zapsal neuvěřitelných 36 bodů. „Záměrně jsme ho chtěli nechat hrát samotného, aby se do hry nedostávali ostatní hráči Olomoucka, to se sice povedlo, ale on sám nám dal hodně bodů,“ prozradil trenér Slavie Pavel Beneš.

„Nevím, jaká byla jejich taktika, ale můj plán je vždycky jasný – vyhrát,“ odvětil Pipkins. „Byl to těžký zápas. Co se mě týče, každý má někdy povedený zápas, jindy se mu zase tolik nedaří. Dřív nebo později musel přijít můj zápas, tohle byl on. Ale nevyhráli jsme, takže spokojený nejsem,“ dodal.

Vítězství uniklo možná i kvůli absenci Fridaye. „Určitě nám chybělo více individualit, které by to vzaly ke konci na sebe,“ uzavřel kouč Tihomir Bujan.