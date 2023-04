Nymburští basketbalisté poprvé zdolali Kolín a v play off budou nejvýše nasazení

Druhé Brno, které nečekaně vyhrálo základní část soutěže, se na Středočechy může ještě dotáhnout, ale při horší vzájemné bilanci už nemůže Nymburk předstihnout.

Nymburk na Medvědy vyzrál až napočtvrté, předchozí tři zápasy s nimi nečekaně prohrál. Tentokrát favorit nepustil soupeře ani jednou do vedení, a byť během prvního poločasu téměř ztratil čtrnáctibodový náskok, ještě do hlavní přestávky šel znovu do trháku a až do konce měl zápas pod kontrolou.

Eric Lockett zaznamenal 18 bodů a 10 doskoků, jediný bod chyběl k double doublu autorovi 13 asistencí Ondřeji Sehnalovi. V kolínském dresu nastřílel 18 bodů Rashard Odomes.