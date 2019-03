Místo zakončení přihrála. Dobrá volba, Lvice vedou

Na svém střeleckém kontě měla v tu chvíli 17 bodů, nejvíc z hráček svého týmu. Proto nepřekvapilo, že chvíli před koncem základní hrací doby při oddechovém čase za nerozhodného stavu 67:67 padla volba zakončovatelky právě na ni.

„Vybírá se to podle situace. Jaký koš potřebujeme dát, jestli za dva nebo za tři body. A také podle toho, jak se komu v zápase daří,“ vysvětlila postup v takové situaci hradecká basketbalistka.

Byla to dobrá volba, prakticky v poslední vteřině totiž Hradec dal koš a v prvním čtvrtfinále, které se hrálo v Nymburce, strhl vedení a tím i vítězství na svoji stranu. Byť akce proběhla trochu jinak, než hráčkám trenérka Ptáčková ve zmíněném oddechovém čase doporučila.

Jak měla závěrečná akce základní hrací doby proběhnout?

Na jejím konci jsem se měla pokusit o nájezd pod koš a vystřelit. Abych buď dala koš, nebo aby na mě byl faul a házely jsme šestky.

Dopadlo to jinak, nakonec jste přihrála spoluhráčce Buraové, která střelou v poslední vteřině rozhodla.

Ona byla volná, tak jsem jí to přihrála a ona dala.

Rozhodly jste tím o vítězném vstupu do čtvrtfinále, který je hodně cenný. Po nedělním z Karlových Varů s trofejí za prvenství v Českém poháru to asi byl další příjemný návrat domů?

To ano, ale cesta do semifinále bude ještě dlouhá. A hned teď doma nás nečeká jednoduchý zápas.

Jak těžký byl ten středeční v Nymburce?

Byl, i když jsme do něj vstoupily dobře a první čtvrtku jsme vysoko vyhrály. Jenomže ve druhé jsme o náskok přišly a pak už to bylo hodně vyrovnané.

V závěru jste vedly o šest bodů 67:61 a směřovaly k výhře. Avšak domácí velmi rychle vyrovnaly a z náskoku nebylo nic. Proč?

Bohužel se to stalo. My jsme předtím nedaly dva trestné hody a místo toho, abychom vedení potvrdily, jsme o něj přišly.

Závěr jste ale zvládly skvěle, podobně jako v nedělním finále Českého poháru s KP Brno. Pomohla vám neděle i pro tento zápas?

Jsme teď na dobré vlně, hlavně funguje, jak to nejlépe říct, něco jako týmová energie. Fandíme si navzájem, povzbuzujeme se, tohle je příjemné a strašně důležité.

V prvním zápase jste výhrou v Nymburce vymazaly nevýhodu toho, že soupeřky začínaly sérii doma a případný pátý zápas by se hrál také u nich. Co sobotní první domácí utkání?

V současném stavu bychom ho mohly zvládnout. A pokud se to podaří, už budeme blízko.

Co podle vás Nymburk změní na své hře, aby vám porážku vrátil?

To je těžké říct, ale určitě budou chtít lépe vstoupit do zápasu. Ne jako teď, kdy se to povedlo nám a ony nás pak dost dlouho naháněly. Myslím si, že na nás vletí.