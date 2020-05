Fadrhonsová dává vale Praze, kariéru touží restartovat v Brně

Fadrhonsová vybojovala v roce 2014 stříbro na mistrovství Evropy do 16 let a na následném mistrovství světa do 17 let v Klatovech a Plzni byla členkou čtvrtého týmu.

Do historie českého basketbalu se zapsala jako nejmladší hráčka, která kdy nastoupila v nejvyšší soutěži. V dresu BA Sparta debutovala ve 14 letech a 10 měsících. V další fázi kariéry okusila i americkou univerzitní soutěž NCJAA v dresu Salt Lake City.

„Do Brna jsem přišla za přítelem a jsem moc ráda, že jsem dostala šanci být součástí tak úspěšného klubu, jakým je KP Brno,“ řekla Fadrhonsová při podpisu smlouvy.

„Očekáváme od ní zvýšení konkurence na pozici rozehrávačky. Karolína má jistý driblink, dobrý přehled a přes svůj mladý věk už disponuje řadou zkušeností,“ poznamenal Richard Foltýn, generální manažer KP Brno.