Záchrana je blíž, soupeře zničili jihlavští basketbalisté v závěru

Naštěstí nás nezklamala D1, těšilo Sedmíka Má za sebou nejen velmi povedené utkání, ale také pořádně dramatický dojezd k němu. Jihlavský basketbalista Jan Sedmík totiž v zatím posledním kole prvoligového play out musel nejprve v Brně nabrat do auta svého spoluhráče, aby pak společně mohli vyrazit za zbytkem týmu na palubovku Vyšehradu. „Jarda Kubín dělal velmi těžkou zkoušku, kterou nemohl odložit, takže jsem na něj čekal před vysokou školou a hned potom jsme vyrazili,“ prozradil Sedmík, který sám končí studium na právnické fakultě a v Brně už teď pracuje v jedné advokátní kanceláři. Dovézt sebe i kolegu k zápasu včas se mu nakonec povedlo. „Naštěstí nás pro jednou D1 nezklamala, takže jsme přijeli zhruba půl hodiny před utkáním,“ hlásil s úlevou pětadvacetiletý basketbalista. A šťastný konec prožíval posléze i v samotném souboji. Jeho tým totiž dokázal otočit nepříznivý vývoj zápasu s Vyšehradem ve svůj prospěch. On sám přitom přispěl k výhře 76:72 celkem 19 body. „Jsem za to moc rád, protože letos zrovna neprožívám nejlepší sezonu. Začátek byl dobrý, jenže potom přišla drobná zranění a můj výkon šel dolů. Proto doufám, že teď už to zase bude v pohodě,“ přidal přání Sedmík. A v čem viděl zásadní zlom v už zmiňovaném utkání s Vyšehradem? „Změnili jsme taktické pokyny, které všichni začali dodržovat. Upřednostnili jsme tým před sebou samými.“