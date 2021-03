Utekli jsme hrobníkovi z lopaty, ví dobře hradecký kapitán Peterka

A nyní onen prospěch navázaný na další podmínky: v tuto chvíli je sice Hradec v tabulce nadstavby horším skórem druhý právě za Ústím, ale před posledním vzájemným zápasem je vlastně před ním, protože má zatím lepší bilanci. Do konce nadstavby je ale daleko a do hry o první místo mohou zasáhnout ještě další družstva.



Pokud by ale v následujících kolech Hradec útoku všech odolal, šel by do předkola play off jako nejlépe umístěný tým. A pokud by ho úspěšně zvládl, vyhnul by se ve čtvrtfinále mistrovskému Nymburku. I proto může mít výhra s Ústím svoji cenu.

Hradec ji urval v zápase, v němž měl dlouho navrch, ale v závěru stál na pokraji porážky. Přes až osmnáctibodové vedení v průběhu utkání totiž v poslední minutě prohrával 82:84. Poslední slovo si však vzal Barac, jenž střelou zpod koše doprovázenou faulem soupeře vyrovnal a následným úspěšným trestným hodem vystřelil svému týmu výhru 85:84.

„Koncovka už byla o štěstí a jsme za to rádi – důležité vítězství. O sedmé místo se musíme porvat a jedeme dál. Myslím si, že jsme tak trošku utekli hrobníkovi z lopaty,“ uvedl Ondřej Peterka, kapitán hradeckého družstva a v tomto zápase jeho nejlepší střelec.

Hradci pomohlo, že na rozdíl od prohry s týmem Olomoucka se už mohl opřít o umění hlavního rozehrávače Stamenkoviče. „Peda měl navíc v závěru šťastnou ruku a trefil důležitou trojku,“ poznamenal hradecký kapitán.