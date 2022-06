Federálního poháru v basketbalu se nově zúčastní šestnáct týmů

Osm českých a osm slovenských mužských basketbalových týmů se v září zapojí do druhého ročníku Federálního poháru. Organizátoři rozšířili soutěž o další čtyři účastníky oproti minulému roku podařilo a plánují vysílat nejatraktivnější zápasy v televizi. Turnaj je na programu od 9. do 11. a od 16. do 17. září. O dějištích se zatím jedná.