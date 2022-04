Kdo ví, kdy budeme s Nymburkem zase tak blízko, drbou si hlavu v Děčíně

Byla to vzpomínka na časy, kdy basketbalový Děčín ve své stříbrné éře trápil nymburské velmistry poměrně často. Teď to ale Válečníci dokázali i s týmem, který se musel do play off probíjet přes předkolo. Armex v poločase vedl o 12 bodů, ještě po třetí čtvrtině o sedm, závěrečnému náporu šampionů ale neodolal a nakonec po boji padl 84:91 a ve čtvrtfinále ztrácí 0:2 na zápasy.