Český pohár basketbalistek vyvrcholí v Karlových Varech

Prvotním cílem Hradce je postup do finále Hradecké Lvice loni v Nymburce dlouho neúspěšně sahaly po zlatých medailích, takže budou v Karlových Varech maximálně motivované loňské druhé místo vylepšit. „Letos se nám docela vyhýbají vážnější zdravotní potíže, což je před klíčovou pasáží sezony velmi důležité. Na Final 4 se moc těšíme a přijedeme maximálně připravené a bojovně naladěné,“ hecuje rozehrávačka Východočešek Kateřina Zavázalová. Lvice čeká papírově nejlehčí soupeř, pražská Slavia, má to však háček. Hradec jí dvakrát podlehl. V polovině října doma (54:64), a na konci ledna v Edenu (85:94) a má tedy Slavii co vracet. „Semifinále bude velký boj. Může to znít jako paradox, ale je to soupeř, kterého jsme si při losu přály, ačkoliv zápasy se Slavií nám v téhle sezóně příliš nevyšly, teda spíš vůbec a oba jsme prohrály. Takže můžeme říct, že nyní je ten správný čas jim to vrátit a konečně je porazit,“ věří rodačka z Chlumce nad Cidlinou. Před Final 4 mají Lvice jednu malou výhodu a to fakt, že jako jeden ze tří celků ŽBL kromě Nymburka letos hrály v Karlových Varech a měly si tak šanci vyzkoušet tamní halu. „My jsme zrovna měly to štěstí, že jsme tam s NBK v této sezóně hrály, ale jsem si jistá, že pro většinu hráček to nové prostředí není a nějaký zápas si v té hale už zahrály. Jen doufejme, že si do hlediště najdou cestu i fanoušci a příznivci basketbalu,“ říká osmadvacetiletá basketbalistka. Jako celek pohybující se dlouhodobě ve špičce ŽBL je pro Hradec Český pohár možná nejdůležitější soutěží, protože je v něm při absenci ZVVZ USK Praha šance získat celkové prvenství. Lvice navíc budou chtít odčinit zklamání z nedávného Final 4 Středoevropské ligy CEWL, kde ve finále nestačily na Piešťanské Čajky. „Pohár je pro nás stejně důležitý jako byl CEWL i ŽBL, takže míříme co nejvýš. Ale naším prvním cílem je postup do finále. Celý turnaj je otevřený a zlato může brát kdokoliv,“ hledá Zavázalová favorita.