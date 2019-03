Basketbalistky KP Brno čekají dva vrcholy za sebou

„Jsou to dva vrcholy sezony po sobě a s tím nemáme zkušenosti. Nikdo u nás je nemá. Dívám se negativně na to, že se hraje pohár a play off takhle po sobě, ale nezbývá nám než to přijmout,“ pokrčil rameny Pospíšil.

Turnaj otevře v sobotu v 15 hodin zápas Slavie proti Hradci Králové, po něm odehrají svoje semifinále KP Brno a Nymburk. V neděli je nejprve na programu souboj o třetí místo (15), následuje finále (17.30).

„V každém zápase chceme uspět a podat maximální výkon, stejně tak je ale důležité, aby pohár sloužil k dobrému naladění na závěrečnou část první ligy. Abychom rozložili síly. Uvidíme... chceme být dostatečně připraveni na středu na play off, přejeme si i úspěch v poháru, ale chceme to udělat rozumně,“ předsevzal si slovenský trenér.

První postupný cíl se svým družstvem splnil, v první lize ho vytáhl na 2. místo po základní části hned za suverénní USK Praha. Při vlně zranění, jaká letos KP Brno provázela, to Pospíšil považuje za velký úspěch. „Jednoduché to fakt nebylo, tak těžké období jsem snad ještě nezažil,“ ulevil si. „Pořád máme ve hře vlny, kdy jednou jsme nahoře a jednou dole. Jsme na cestě. Učíme se každým dnem,“ pravil.

Nymburk v semifinále pohárového turnaje považuje za favorita. „Má obrovskou sílu v individualitách, na pozicích zahraničních hráček je nesmírně kvalitní. Myslím si ale, že i my máme co nabídnout. V tomto momentu je sice Nymburk favoritem, ale to neznamená nic. Zkusíme se nachystat na alternativy, které soupeř ve hře může použít, a jdeme se pokusit prosadit naším stylem basketbalu,“ nabádá Pospíšil.