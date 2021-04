Francouzské nabídky Schilb odmítl, v Praze mládne a suší slzy dětem

„Mojí prioritou je pomoci USK k něčemu speciálnímu v play off a rovněž trénovat, abych byl připraven pro národní tým. Olympijské hry jsou cílem každého. Uvidíme, jak to bude dál, protože po loňském zrušení jsme byli zklamaní, nicméně teď máme naději, že se hry uskuteční,“ řekl sedmatřicetiletý Schilb na online tiskové konferenci. S pražským týmem se dohodl na smlouvě do konce této sezony.

Schilb nastartoval svou profesionální kariéru v roce 2007 v Nymburku a po přestupu do zahraničí se stal třeba s Élanem Chalon mistrem Francie nebo s Galatasaray Istanbul vítězem Eurocupu. Poslední roky strávil ve francouzské Remeši, v tamním klubu mu však loni skončila smlouva. Pak se vrátil do USA.

„Minulý rok byl pro všechny kvůli pandemii nejistý. Tím, že jsem nehrál a nevěděl, co bude s mou kariérou dál, měl jsem čas trávit více času se svou rodinou a zkusit nové cesty. Z hlediska basketu to ale bylo nejasné. Během víkendu jsem trénoval, načež úterý a neděli hrál v jedné lize. Nebylo to na špatné úrovni, ale ne na takové, jakou jsem si přál,“ vyprávěl s tím, že v zámoří rozjel s bývalými spoluhráči podnikání.

Během ledna o něj projevily zájem i některé francouzské týmy, nicméně tehdy odmítl. „Cítil jsem, že načasování nebylo ideální. Nebyl jsem na takový návrat připravený. Navíc tam byly i další věci s mým byznysem, kterým se bylo třeba věnovat,“ podotkl Schilb, který se podílel i na historickém šestém místě z MS 2019.

Několikrát uvažoval o konci kariéry, avšak nakonec v něm zvítězila nátura hráče. „Jednou, když jsem doma před dětmi vtipkoval, že skončím, tak začaly brečet. Čili je mi jasné, že asi nikdy neskončím,“ smál se. „Shodli jsme se proto, že táta skončí, až bude sám chtít, a ne kvůli tomu, že mu pandemie ukončí soutěž,“ doplnil s tím, že díky individuálnímu tréninku se cítí připravený a plný sil.

V USK zná několik hráčů z reprezentace a ví, že tam začínal kariéru třeba Tomáš Satoranský nebo Ondřej Balvín. Zároveň však tuší, že bude suverénně nejstarším hráčem jinak nejmladšího týmu ligy. „Jsem jak Benjamin Button, mládnu každým dnem,“ žertoval. „Těší mě ale, že se na tom budu moci podílet. Snad předám i ostatním klukům nějaké zkušenosti a pomohu jim v rozvoji,“ řekl.

Zároveň je i v kontaktu s reprezentačním trenérem Ronenem Ginzburgem, s nímž před přestupem do čtvrtého týmu aktuálního ročníku NBL několikrát mluvil. „Kouč Neno mi vždy říkával, že můžu hrát basket do pětačtyřiceti, protože nejsem žádný atlet a běhám pomalu. Samozřejmě jsme ale byli v kontaktu a bavili se, jak bych mohl pokračovat. A tohle v USK pro mě byla nejlepší možná příležitost z těch, co se nabízely,“ přiznal Schilb.

Debut v novém týmu zažije už v neděli proti Kolínu a na úvod by si přál spíše postupné začlenění než obrovskou porci minut. Zároveň se ale také časem těší i na možné střetnutí s mistrovským Nymburkem, kde před 14 lety začínal. „Mohla by to být zábava. A jestli se potkáme ve finále? Kdo ví, nic neslibuju, ale možné je vše,“ uzavřel Schilb.