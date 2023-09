Teď se musíme sehrát, tým má potenciál, říká trenér Olomoucka Hipsher

Do sezony vstoupí tým, který poslední dva roky bojoval o záchranu mezi domácí elitou, v hodně obměněné sestavě. „Libí se mi potenciál hráčů a celého týmu. Ale je to jen potenciál. Musíme jej dobře využít, aby vedl k dobrým výkonům na hřišti,“ zdůrazní Hipsher.

Některé posily čeká první evropské angažmá. Budou si tak zvykat na jiný styl basketbalu. „Myslím si, že v jakékoli lize, týmu a systému se vždy nový hráč učí něco nového. A postupně jde nahoru. Součástí naší práce je trénovat, aby se co nejdříve odlišnému systému hry přizpůsobili,“ podotýká kouč.

Sestava Olomoucka se poměrně dlouho dávala dohromady, na sehrání tak nebylo mnoho času. „Pochopitelně by se mi líbilo, kdybychom spolu byli už delší dobu. Ale je to složité. Jednání s volnými hráči a jejich agenty trvala déle. Teď jde o to, abychom zaměřili naši energii na sehrání týmu. Budeme pracovat na tom, aby toto období trvalo co nejkratší dobu,“ podotkl Hipsher. A jaké má mínění o české lize?

„Hodně věcí jsem si zjišťoval. Všechno, co jsem se dozvěděl, mě potěšilo. V lize jsou skvělí trenéři, výborní hráči. Je to opravdu dobrá soutěž,“ tvrdí.

BK Redstone má za sebou dvě slabé sezony, s novým trenérem i týmem však věří v obrat k lepšímu.

„Každý klub a organizace má svůj vývoj. Snažíme se ovlivnit věci, které můžeme mít pod kontrolou, a jsme pozitivní. Příliš nepřemýšlíme o tom, co bylo v minulé sezoně, ani na to, jak na tom budeme v tabulce v té nové. Soustředíme se na naši práci, věci, které můžeme ovládat. Tato cesta nás může přivést k výhrám,“ říká Hipsher.

Olomoucko si znovu zahraje i Alpe Adria Cup. „Z naší účasti v mezinárodní soutěži mám velkou radost. Přinese skvělé basketbalové zážitky, budeme hrát s výbornými soupeři. A navíc je to pro všechny možnost poznat nové prostředí, to je také velká zkušenost,“ dodává americký trenér.