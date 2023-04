Miami je v NBA krok od senzace, Butler nastřílel 56 bodů, uspěli i Lakers

Basketbalisté Miami jsou v NBA jedinou výhru od postupu do druhého kola play off přes nejvýše nasazené Milwaukee, nad kterým v pondělí zvítězili 119:114 a v sérii vedou 3:1. Floridský tým uspěl i díky 56 bodům Jimmyho Butlera, ačkoli v utkání prohrávali až o 15 bodů. Do vedení 3:1 na zápasy se dostali také Los Angeles Lakers, kteří zdolali Memphis 117:111 po prodloužení.