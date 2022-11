Atlanta v NBA uspěla po prodloužení, Krejčí sledoval výhru týmu z lavičky

Hvězdou Atlanty byla s triple doublem letní posila ze San Antonia Dejounte Murray, který nasbíral 22 bodů, 11 asistencí a deset doskoků. Trae Young zaznamenal 34 bodů a deset asistencí a Clint Capela 21 bodů, 19 doskočených míčů a také čtyři bloky. Hawks uspěli, ačkoli soupeři povolili 19 útočných doskoků (celkem 59).

„Z dlouhodobého hlediska je to pro nás opravdu velké vítězství. Letos to nebude snadné, máme spoustu hráčů, se kterými se teprve musíme naučit hrát. Pokaždé, když takto uspějeme, je to skvělý pocit,“ řekl Young, který musel hrát s ochrannými brýlemi poté, co v New Yorku utrpěl zranění oka.

Pelicans, kteří stříleli s úspěšností jen něco přes 43 procent a zahodili osm šestek, táhli Zion Williamson a C.J. McCollum, oba s 29 body. Herbert Jones přidal 19 bodů a Brandon Ingram 16. Právě Ingram měl na konci základní hrací doby možnost rozhodnout, 1,2 sekundy před sirénou ale minul.

Milwaukee uspělo i bez Adetokunba a Khrise Middletona a v devátém střetnutí sezony porazilo 108:94 tým Oklahoma City. Absenci největší hvězdy, jež seděla na lavičce s bolavým kolenem, vyvážili spoluhráči: zazářili pivoti Brook Lopez s 25 body či Bobby Portis s 12 body a 21 doskočenými míči.

Vítězům se podařilo udržet na uzdě jednoho z nejlepších střelců soutěže Shaie Gilgeous-Alexandera, který zůstal na 18 bodech a trefil jen sedm střel z 16. Kromě toho Bucks přeskákali soupeře 55:38, z toho 19:8 v útoku. V poločase vedli už o 14 bodů a v utkání měli náskok až 24 bodů.

Čtvrté vítězství z 10 zápasů vybojoval Brooklyn, který proti Charlotte nastoupil bez suspendovaného Kyrieho Irvinga nebo Bena Simmonse, přesto uspěl 98:94. Zazářil především Kevin Durant s 27 body, Cam Thomas přidal 21 bodů. Nets uhájili těsné vítězství, i když v poslední čtvrtině takřka promarnili dvojciferný náskok.

„Byl to pro nás těžký týden. Jakmile však rozhodčí vhodí míč na rozskok, na vše ostatní zapomínáme a hrajeme. Dnes jsme ukázali, že nám na hře záleží,“ řekl Durant.

Na 7-2 upravil svou bilanci Phoenix, který porazil Portland bez Damiana Lillarda 102:82. Jednička Západní konference rozhodla o svém triumfu už v prvním poločase, který vyhrála o 21 bodů, přičemž lídrem byl Devin Booker s 24 body za 29 minut.

Další vítězství si připsal také Denver, který porazil San Antonio 126:121. S 24 body včetně šesti trojek a sedmi asistencemi zazářil rezervní rozehrávač Bones Hyland, Nikola Jokič zůstal na 21 bodech. Duel tradičních klubů ovládl Boston, který v New Yorku i díky 30 bodům Jaylena Browna vyhrál 133:118.