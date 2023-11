Basketbalistky KP Brno porazily Antalyi a poprvé si zahrají play off Eurocupu

Basketbalistky KP Tany Brno porazily v závěrečném kole skupinové fáze Evropského poháru FIBA Antalyi 101:63 a při deváté účasti v této soutěži slaví premiérový postup do play off. Skupinu zakončily s bilancí tří výher a tří proher na druhém místě za Bourges a následovaly městského rivala z Žabin, který si zajistil postup o den dříve. Soupeře pro vyřazovací část, kam se dostalo 32 týmů, by měly oba brněnské kluby poznat v pátek.