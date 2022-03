Ruští a běloruští atleti si nezazávodí ani na evropských akcích

„Udělali jsme to jediné, co se udělat dá, a to dostali agresora do izolace. Jsem velmi rád, že včera přijala Světová atletika rozhodnutí, že žádní ruští a běloruští atleti nebudou moci závodit na žádných soutěžích světové atletické série. V noci proběhlo zasedání Evropské atletiky, která vyjádřila to samé pro evropské akce roku 2022. Hlasování skončilo o půlnoci, vím, že všichni členové rady byli jednotní,“ uvedl na tiskové konferenci předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník, který je viceprezidentem Evropské atletiky. Běloruská členka rady Nadja Butová-Husaimová o této záležitosti nehlasovala.

Vedle evropského šampionátu pod širým nebem se postih vztahuje také na Evropský pohár vrhačů, který bude příští týden v portugalské Leirii, Evropský pohár v běhu na 10 000 metrů, mistrovství Evropy v silničních bězích a ME do 18 let v Izraeli.

„Evropská atletika je stoprocentním spojencem Světové atletiky a všech ostatních mezinárodních sportovních federací ve vztahu k ruské invazi na Ukrajinu. Tragické scény války a destrukce, které všichni sledujeme v televizi a na sociálních sítích, nemají v moderní Evropě místo, sport nevyjímaje. Čím dříve nastane klid zbraní a najde se řešení této hrozné války, tím lépe pro všechny zúčastněné,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Evropské atletiky Dobromir Karamarinov.