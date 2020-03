Na OH a šampionáty smí nanejvýš deset ruských neutrálních atletů

Letos se to vedle letních her v Tokiu týká také srpnového mistrovství Evropy v Paříži, květnového mistrovství světa družstev v chůzi a podzimního půlmaratonského světového šampionátu v Gdyni. Nevztahuje se to na juniorské MS ani na jednorázové mítinky. Udělování neutrálního statusu bude přerušeno, pokud Rusové do 1. července nezaplatí alespoň polovinu pokuty.

Světová atletika tak reagovala na přečin bývalého předsedy ruského svazu Dmitrije Šljachtina a dalších čtyř svazových funkcionářů, kteří padělali doklady, aby se výškař Danil Lysenko vyhnul dopingovému trestu. Ruská atletika je kvůli systematickému dopingu v zemi v trestu od listopadu 2015.