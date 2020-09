Běchovice s rouškou. Tradiční závod chystá zápis do historie

V historických zápisech dosud patří tahle jedinečnost maratonu v Bostonu, ten se však v letošním roce kvůli koronaviru neuskuteční. To Běchovice jsou naplánované a při dodržování všech opatření by se měly bez problémů odběhnout. Startovat se bude oproti zvyklostem ve vlnách, aby se oddělily jednotlivé skupiny závodníků.

„Český atletický svaz po konzultaci s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou vnímá fakt, že na akcích mimo stadion mají závodníci startovat ve vlnách po maximálně padesáti osobách. Tuto skutečnost akceptujeme a přizpůsobíme tomu organizaci,“ uvedl ve vyjádření pro ČTK předseda atletického svazu Libor Varhaník.

Běchovice se běží jako silniční mistrovství republiky na deset kilometrů, kromě špičkových vytrvalců je ale závod určený i pro širokou veřejnost.

„Bál jsem se, že bude letošní ročník kvůli koronaviru zrušený. Byla by to škoda, protože se moc těším. Už jsem od pořadatelů dostal pokyny, jak si v neděli počínat,“ prozradil Václav Čtvrtečka, jeden z přihlášených hobby běžců.

Loni se závodu u běchovického památníku od sochaře Františka Radvana zúčastnilo zhruba 2 500 běžců. Letos musejí na start přijít v rouškách. „Tu budou mít nasazenu v prostoru až do vyběhnutí. Startovní koridor bude ošetřen tak, že mezi běžci se budou před startem udržovat dvoumetrové rozestupy,“ popsal Varhaník.

Pořadatelé se snažili co nejvíce eliminovat shlukování lidí. Věková kategorie nad 60 let bude mít vlastní start, zrušeny byly ceremoniály v cíli. „Po proběhnutí cílem dostanou běžci další novou roušku s tím, že ihned po doběhu odcházejí mimo prostor cíle,“ doplnil Libor Varhaník.

Účastníci mohou místo roušky použít také nákrčníky, které v prostoru startu rozdá sponzor.

„Ano, chápeme, že opatření nejsou úplně populární a možná ani úplně dokonalá. Ale nechce se nám na úkor pohodlí zničit 124letou tradici,“ uvedl ředitel závodu Tomáš Janků.

Běchovice se konaly i v době obou světových válek či při řádění španělské chřipky.

V mužské kategorii lze považovat za největší favority Jiřího Homoláče, Jakuba Zemaníka či Víta Pavlištu. Mezi ženami pak při neúčasti Evy Vrabcové Nývltové patří status hlavních uchazeček o mistrovský titul Moiře Stewartové a Vendule Frintové.

Běchovice–Praha Již 124. ročník závodu Běchovice– Praha odstartuje v neděli v 11.15 hodin a bude možné ho sledovat v rámci streamu na facebookových stránkách Česká atletika.

Aktuální opatření proti šíření nemoci covid19 se týká i tohoto tradičního silničního běhu. Závodníci budou vyrážet do akce ve vlnách po maximálně 50 lidech. Do startovního koridoru musejí dorazit v rouškách, které je nutno mít nasazené až do vyběhnutí.