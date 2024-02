Atletické mistrovství světa 2027 uspořádá Peking, Řím stáhl kandidaturu

V Pekingu se světová atletická elita utká o cenné kovy podruhé. Poprvé se na olympijském stadionu z roku 2008 šampionát uskutečnil v roce 2015. Čína bude navíc v příštím roce hostit halové mistrovství světa v Nankingu.

Kandidaturu italské metropole svaz stáhl krátce poté, co italská vláda odmítla poskytnout záruky na 85 milionů eur potřebných na uspořádání šampionátu. Země už masivně investovala do olympijských her, které budou v roce 2026 hostit Milán a Cortina d’Ampezzo.

Špičkovou atletiku přivítá Itálie nicméně už v letošním roce, kdy se v Římě uskuteční mistrovství Evropy. Závodit se bude 7. až 12. června na Olympijském stadionu.