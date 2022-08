Zlatá Bolová i Tamberi. Tituly vybojovaly i další hvězdy známé z Ostravy

Bolová v Mnichově oslnila třemi zlatými – na 400 metrů, 400 metrů překážek a ve štafetě na 4 x 400 metrů. Na Zlaté tretře vyhrála netradiční běh na 300 metrů překážek v čase světového rekordu 36,86 vteřiny. Tamberi v Ostravě i na evropském šampionátu skočil 230 centimetrů.

„Jsem z té kočky úplně nadšená, protože už dříve se o podobný kousek pokoušel norský běžec Karsten Warholm a nepovedlo se mu to. A byl v nejlepší formě,“ řekla Taťána Netoličková, někdejší atletická reprezentantka a nynější ředitelka Centra individuálních sportů Ostrava. „Trochu jsem se obávala, jestli Femke bude mít dost sil, ale tím, že naskakovala přímo do semifinále, měla o běh méně, ale stejně, co předvedla... To je neskutečné. Smekám před ní a jsem moc ráda, že jsme ji letos mohli vidět i v Ostravě. A doufám, že ne naposledy.“

Mistry Evropy v plážovém volejbale se stali mezi muži David Ahman a Jonatan Hellvig a mezi ženami Tina Graudinaová a Anastasija Kravčenoková. Švédští volejbalisté na květnovém turnaji Světové série J&T Banka Ostrava Beach Pro nepostoupili z kvalifikace, Lotyšky vypadly ve čtvrtfinále. A nyní slaví.

„Švédové letos v Ostravě doplatili na nový systém na okruhu světové série, že hlavní soutěž je jen pro šestnáct týmů, takže spousta špičkových celků musí hrát kvalifikaci, a tak se stane, že i taková dvojice se do turnaje nedostane. To je trochu nešťastné,“ uvedl někdejší reprezentant a nynější beachvolejbalový trenér Přemysl Kubala.

Upozornil, že Švédové přišli s novinkami ve hře. „Často útočí na druhou, k tomu umějí odfintit nahrávku a ještě ve výskoku. Těžko se brání,“ podotkl Kubala. „Pokoušejí se o to i další týmy, ale Švédové mají svou hru vyšperkovanou. Vždyť v semifinále v Mnichově porazili i Nory Mola se Sorumem, což jsou dlouhodobě nejlepší beachvolejbalisté světa, kteří také byli v Ostravě. A ve finále proti našim klukům (Ondřeji Perušičovi a Davidu Schweinerovi) hráli skvěle. Jsou nesmírně šikovní a úžasné je, jak ve svých letech mají pod kontrolou celé hřiště. Přitom nejsou svými parametry nijak výjimeční.“