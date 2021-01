Ovšem pohybem slavit může. V čáslavském parku, po kterém běhala od 16 let. Nebo v Golčově Jeníkově, kde za domem vyjde do kopce a vyrazí do polí či do lesa. „Když se chce, dá se běhat všude. A když napadne sníh, vytáhnu běžky.“

„K úžasným výkonům potřebujete nejen talent. Také zdraví, lásku ke sportu, zázemí, neskutečnou píli a pokoru - tu zdůrazňuju.“ Jarmila Kratochvílová