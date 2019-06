Podvrtl si kotník, skončil v kotrmelcích. Nic mi neulétlo, smutnil Vadlejch

Jste celý?

Doufám, že jo, trochu to cítím, mám nataženou holeň, protože jsem si v tom předposledním pokusu trochu podvrtl kotník. Proto jsem radši ani ten poslední hod nešel.

Při tom pokusu jste upadl. Nešlo to ustát?

Tělo automaticky při podvrtnutí jde do pádu, aby se nestalo ještě něco horšího.

Už se vám něco podobného stalo?

Stalo, v Německu na mítinku jsem skončil ve dvou kotoulech asi na pěti metrech. A ještě to klouzalo, takže jsem fakt letěl. A v kvalifikaci v Pekingu jsem kvůli tomu přešlápl, nepřešlápl.

Jak jste viděl ty vaše zbývající pokusy?

Žádný zázrak to z mého pohledu nebyl. Hodil jsem tři hody do relativně stejného místa. Propadák to nebyl, ale nic mi neulétlo.

Podmínky ale nebyly nijak špatné, ne?

Byly absolutně skvělé, tohle přesně já zbožňuju. Ale když to tam není, v sebelepších podmínkách prostě nic velkého nehodím.

Co tomu tedy chybělo?

To je těžké říct. Oštěpař přijde na stadion a někdy to cítí, že to poletí daleko a jindy ne. Dneska to prostě nebylo ono, nebyl to můj den. I tak jsem házel kolem 82 metrů, takže něco na tom výkonu dobře je. Ale nebylo to úplně nejlepší.

Kdy poznáte, že to ten den jde, nebo nejde?

Hned po prvním hodu.

Estonec Magnus Kirt poprvé v kariéře překonal 90metrovou hranici. Může hodit ještě dál?

Těžko říct, devadesát metrů je takový mezník. Hrozně mu to přeju, oba jsme měli podobný osobák a jemu se to povedlo, takže věřím, že teď může hodit ještě dál.

Je jedním z mála leváků, kteří hází oštěpem. To je velký nezvyk, že?

Nechápu to. Já tu levou stranu… přijde mi to zvláštní, ale klobouk dolů před ním.