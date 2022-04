Česká vícebojařka nadchla babičku s dědou, bývalé sprintery. A zaujala svět

Před cestou na šampionát do Bělehradu se třiadvacetiletá česká vícebojařka Dorota Skřivanová novinářům svěřila, že by ráda skončila na nějakém „normálním místě“. „Nechci, aby to byl propadák,“ řekla doslova.

Věděla totiž, že se na její výkony budou doma na Vysočině dívat nejen rodiče a sourozenci, ale také prarodiče – rovněž bývalí atleti.

„Babička s dědou byli sprinteři,“ připomněla Skřivanová, která vyrůstala ve Ctiboři nedaleko Pelhřimova. „Když jsem byla malá, koukala jsem se s nimi na různé atletické závody v televizi,“ dodala.