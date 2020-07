Oscarová nominace napoprvé. Kdo z herců u filmu zůstal a na koho se zapomnělo

Absolvent Yaleovy univerzity měl zkušenosti jen s divadlem, ale na konkurzu předvedl, že bude lepší než ty další dvě tisícovky uchazečů o roli ministranta podezřelého z vraždy kněze. Možná pak děkoval tehdy už relativně zářícímu Leonardu DiCapriovi za to, že příležitost v thrilleru Prvotní strach (1996) odmítl. Edward Norton se jí chopil a přesvědčil svým výkonem nejen Richarda Gerea, jenž hrál jeho právníka, ale také ctěné filmové porotce, kteří nemohli dělat nic jiného, než ho odměnit Zlatým glóbem a nominací na Oscara za vedlejší roli. Že to určitě nebyla náhoda, ukázal už dva roky nato, když se jeho jméno objevilo mezi nominovanými podruhé, tentokrát díky roli bývalého neonacisty v dramatu Kult hákového kříže. V té době natočil i pamětihodné kousky Lid versus Larry Flynt a Klub rváčů, takže to byl opravdu hvězdný začátek.