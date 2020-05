Šla jsem ze vztahu do vztahu. Sportovce už nechci, tvrdí Vlaďka Erbová

„Moc rozhovorů už nedávám. Nechci, aby můj život žily i mé děti, které si ho samy nevybraly. Školní prostředí je pro moje děti navíc občas velmi kruté. Kvůli jejich příjmení a předsudkům, které se k němu vztahují, je to někdy obtížné,“ svěřila se Vlaďka Erbová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



„Občas se samozřejmě najde nějaké děcko, které má potřebu ventilovat ve třídě, co si přečetlo, nebo co slyšelo od rodičů doma,“ vysvětluje Erbová, která se proslavila mimo jiné hlavně svými vztahy se známými sportovci.

Mladšího syna Markuse má playmate s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou, dceru Viktorku s hokejistou Zdeňkem Bahenským. Trafikám se prý hlavně kvůli svým dětem obloukem vyhýbá.

„Na lži v médiích už nereaguji. Jakmile začne člověk něco vysvětlovat, je to, jako když hází do ohně polena a přitápí. Za těch dvacet let už na sobě asi nechám dříví lámat a už mi to ani nevadí. Určití novináři a redakce mi už žlučí nepohnou. Jejich taktikou je napsat článek tak ošklivě, aby mě zvedli ze židle a aby mě to zamrzelo,“ míní Vlaďka Erbová a dodává, že se nikdy netajila návštěvami pravidelných terapií. „Tam jsem se naučila podobné bulvární články filtrovat ze sebe ven,“ říká.

Poslední vážný vztah prožila Erbová s hokejistou Michalem Gulašim. I ten je však minulostí. „Když spadnete kvůli nějaké životní situaci na zem, máte pocit, že jste strašně slabí a že se vám vše rozbilo a rozpadlo jako pomyslný domeček z karet. V tomhle stavu pak najdete někdy tu sílu, o které ani nevíte, že ji máte,“ popisuje manikérka.



„Já jsem šla vždycky ze vztahu do vztahu, což byla asi chyba. Každý můj nový vztah žil trochu minulostí. Teď žiji konečně sama se sebou. Čeká mě teď takové hezké výročí. Už to bude rok, co jsem sama. A musím říct, že to byl nejhezčí rok mého života. Nepamatuji si, kdy předtím mi mamka řekla, ať si zajdu ven s holkama a nemusela jsem u toho koukat na hodinky a nemusela spěchat pro chlapa vařit večeři. Je to moc příjemné,“ pochvaluje si Vlaďka Erbová.

Novému vztahu se nebrání, tvrdí však, že by už určitě nechtěla žádného sportovce. „Láska je však mocná. Ta vás zavede na různé cesty a do různých životních zkoušek. Žádného svého předchozího vztahu nelituji. Mám děti z lásky a ze stejného důvodu jsem se také vdávala. I můj poslední vztah byl pro mě obrovská láska. Žádnou maketu budoucího muže si nesimuluji. To musí přijít samo,“ dodává Erbová.