Šafářová: Tomáš měl drahý rozvod, do svatby asi nebude chtít moc investovat

„Žádost o ruku byla velmi romantická. Ale málem jsme vyhořeli. Byl tam lampion štěstí ve tvaru srdce, nevznesl se však tam, kam měl,“ vzpomíná Lucie Šafářová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na chvíli, kdy před ní Tomáš Plekanec poklekl.

Ke svatbě však zatím nedošlo. „Udělal jsem, co jsem měl udělat, a teď čekám,“ hájí se hokejista. „Svatba je v plánu, zatím je však pozastavená. není kam spěchat. Já mám blbý, že Tomáš měl hodně drahý rozvod, takže do druhé svatby už asi nebude chtít tolik investovat,“ uvažuje se smíchem tenistka.

V domácnosti i v životě se prý snoubenci dobře doplňují a jeden druhého učí „svému“ sportu. „Bruslím v jeho bruslích, máme stejně velkou nohu, protože jsme stejně vysocí. Tomáš ode mě dostal víc lekcí tenisu než já od něj na ledě,“ směje se Šafářová, která svého milého na kurtu prý vůbec nešetří.

„Je to hrozný, je přísná, nepochválí... Prý nic neumím a jsem čím dál horší,“ stěžuje si naoko Tomáš Plekanec, který se za Lucií Šafářovou přestěhoval do Brna. „Ale jen dočasně a částečně. Co mi zbývá,“ krčí rameny.

Tenistka promluvila i o tom, že hokejista je zvyklý na zdravou stravu a vše přísně dodržuje. „On jí dokonce méně než já. Když si jednou za čas opravdu dopřeje, tak na čem ujíždí, to jsou takové ty rýžové chlebíčky s hořkou čokoládou. Měli by ho snad sponzorovat. Nedá si třeba obyčejnou rýži, pak ale sní celý pakl těch chlebíčků.“

Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová mají společně dceru Leontýnku, která se narodila v prosinci 2019. Hokejista má již dva syny z manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou.