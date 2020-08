Vztah s Katy je jako jízda na horské dráze, říká Bloom o těhotné snoubence

Orlando Bloom poprvé promluvil o svém vztahu s Katy Perry. S tou se dal herec dohromady před čtyřmi roky, seznámili se na večírku filmového producenta Harveyho Weinsteina po předávání filmových cen Zlatý glóbus.

Třebaže se v roce 2017 na krátký čas rozešli, krizi překonali a začali znovu. Loni na Valentýna se zasnoubili a čekají svého prvního společného potomka. Dcera by se jim měla narodit již každým dnem.

Zatímco americká zpěvačka hovoří o vztahu se svým partnerem v rozhovorech poměrně často a upřímně naznačuje, že to není nikterak růžové, britská filmová hvězda o tomto tématu dosud mlčela. Až nyní Orlando Bloom poprvé přiznal, že život s Katy Perry je jako jízda na horské dráze.

„Moc si přeji, abych vám mohl říct, že vše v našem vztahu bylo a je jen radostné a šťastné. Ale stejně jako cokoli jiného v životě, co je skutečné, má i náš vztah svou vlastní cestu. A ta naše je jako na horské dráze plné divokých vzletů a následných pádů. Rozhodně nepřipomíná lovestory z nějakého romantického hollywoodského slaďáku,“ řekl herec v sobotním interview pro News Corp Australia.

Katy Perry před časem svého snoubence chválila za to, že během jejího těhotenství a v karanténě byla často nesnesitelná, ale on to vše se ctí ustál.

„Orlando mě viděl v tom nejhorším světle a Bůh mu žehnej, stále je tu přesto všechno se mnou. Je to úžasné a chvályhodné,“ svěřila se zpěvačka letos v květnu v rozhovoru pro rozhlasovou stanici SiriusXM.

Herec má již devítiletého syna Flynna z předchozího manželství s australskou topmodelkou Mirandou Kerrovou (37). Katy Perry byla v minulosti provdaná za britského herce a komika Russella Branda (45).



Katy Perry a Orlando Bloom se chtějí vzít v Japonsku, svatební plány jim dočasně narušilo šíření koronaviru a s ním spojená bezpečnostní opatření.