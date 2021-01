Herce by neměli obsazovat podle sexuální orientace, míní Harris

„Myslím, že je něco sexy na tom, když obsadí heteráka do role gaye, pokud jsou ochotni do toho hodně investovat,“ řekl v rozhovoru pro The Times Neil Patrick Harris s tím, že se mu nelíbí škatulkování. „Ve světě, ve kterém žijeme, opravdu nemůžete jako režisér požadovat, aby byl herec gay nebo heterák. Kdo určí, nakolik je někdo gay?“

Sám řadu let hrál sukničkáře Barneyho Stinsona v seriálu Jak jsem poznal vaši matku. „Devět let jsem hrál postavu, která vůbec nebyla, jako jsem já. Rozhodně bych obsazoval toho nejlepšího herce,“ prohlásil a dodal, že i homosexuální herec má mít možnost hrát všechny typy rolí.

Mezi tvůrce, kteří požadují obsazování homosexuálních rolí herci s touto orientací, patří scenárista a producent Russell T. Davies, který má na svém kontě seriály jako Queer as Folk, Mine All Mine, Skandál po anglicku, Pán času nebo It’s a Sin. Harris ho ovšem brání a je přesvědčený, že spíš než o militantní prosazování tohoto požadavku jde Daviesovi o autenticitu.

Neil Patrick Harris v roce 2006 veřejně oznámil, že je gay. O rok později se poprvé objevil ve společnosti na předávání Ceny Emmy se svým partnerem Davidem Burtkou. Poznali se v roce 2004.

Po přijetí zákona umožňujícího v New Yorku manželství lidí stejného pohlaví v roce 2011 oznámili, že se chtějí vzít, udělali to o tři roky později. Vychovávají dvojčata Gideona Scotta a Harper Grace, které jim roku 2010 porodila náhradní matka.