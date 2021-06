Michaela Kuklová je opět sama. Řadím se na seznam rozejitých, napsala

„Milí přátelé, asi je čas změn, a tak se řadím na seznam rozejitých. Vztah skončil před více jak měsícem na moje přání. Rozešli jsme se v míru a vzájemně si přejeme štěstí. Dohodli jsme se, že náš rozchod víc komentovat nebudeme,“ uvedla herečka na Facebooku.

„Děkuju Pepimu za krásné společné časy a že vyhověl mé prosbě ještě chvíli pomlčet, a to z důvodu, že jsem měla před operací a potřebovala jsem klid,“ dodala.

Zároveň poděkovala lékařům a sestřičkám, kteří se o ni po operaci starali, a také rodině a nejbližším za obrovskou oporu a pomoc. „Cítím se dobře po všech stránkách a věřím, že se budu hezky hojit na těle i na duši,“ uvedla Kuklová.

Herečka loni prozradila, že má rakovinu prsu. Podstoupila léčbu a také operaci. Nejdřív se rozhodla řešit zdravotní problémy sama a s partnerem Josefem Wittnerem se na jaře poprvé rozešla. Později se opět dali dohromady a měli podle ní báječný partnerský vztah. Dokonce se zasnoubili.

„Pepino si vybral chvíli, kdy jsem byla ráno v negližé v koupelně, nenamalovaná, rozcuchaná, čímž mi chtěl dát najevo, že mě má rád takovou, jaká jsem. Zaklekl s prstýnkem v ruce a spustil, jak jsem úžasná a okouzlující – to jeho vyznání trvalo dlouho, on pořád čekal, kdy mu řeknu: ano, ale přitom zapomněl vyslovit tu důležitou otázku, jestli si ho chci vzít. Ale já jsem tu otázku chtěla slyšet, protože trvám na tradici. Tak jsem ho jemně ponoukla, jemu to došlo, zeptal se a já jsem konečně mohla říct: ano,“ prozradila loni v září.