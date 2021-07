Těch čtyřicet let s Luďkem stálo za to, říká Adriana Sobotová

„Očkování mám, koronu jsem neměla. Celou karanténu jsem si motala ty svoje korálky. Když to šlo, zahrála jsem si tenis. Na všechno byl čas a klid. Ale už mě to nebaví,“ shrnula rok života Adriana Sobotová a přiznala, že přece jenom nelenila.

Blízko bydliště mají tenisové kurty s malou kavárnou, kterou syn Ladislav přebudoval na sportbar. A hned vedle zařizuje posilovnu. Luděk a Adriana Sobotovi tak v létě oslaví otvíračku posilovny a zároveň čtyřicáté výročí svatby.



„Myslím, že těch čtyřicet let s Luďkem stálo za to. Zvykli jsme si na sebe. Kompromisů bylo hodně, občas to byl boj. Ale zvítězili jsme oba dva, že jsme to vydrželi, on se mnou a já s ním. Občas to nebylo jednoduché, ale dalo se z toho vykličkovat,“ usmívala se Adriana Sobotová, které moldavské víno chutnalo.

„Víno mám ráda. A mají výborný sekt. A pak také dezertní víno Kagor, které měl rád Luděk. Doporučil mu ho jeden pravoslavný kněz, že prý je hodně zdravé. Musí se však pít po troškách. Jenže Luďkovi zachutnalo, vypil toho víc a pak myslel, že mu praskne hlava,“ zavzpomínala a přidala i vlastní špatnou zkušenost s alkoholem.

„Jeli jsme kdysi na Slovensko na lyže a kluci nám nalévali borovičku. Neblaze to dopadlo a od té doby ji nemohu ani cítit. Ale víno a zvláště s přáteli si dám ráda,“ dodala.