V poslední době mě to stárnutí nějak otravuje, postěžoval si Luděk Sobota

V květnu vám bude sedmdesát devět let. Musím vám složit kompliment. Vypadáte skvěle.

Zdání klame. Samozřejmě svůj věk cítím. Musím to ale zaklepat, nějaké vyloženě velké zdravotní problémy se mi vyhýbají. I když doktoři mi našli, že mám něco s kyčlí. Nevím ovšem, jestli se nechat v tomhle věku operovat. Spíš asi ne. Měl jsem stejného internistu jako Vodňanský (spisovatel, herec a muzikant Jan Vodňanský zemřel v březnu 2021, pozn. red.). A Vodňanský vždycky říkával, že nesnáší tohle naše čtvero ročních období. To já mám taky. Jsem teplomilný člověk a takhle v zimě mě to pobolívá. A navíc mi tenhle náš společný internista sám říkal, ať už na to raději nechodím, že je ta výměna kyčle poměrně velký zákrok v mém věku. Tak na něj dám.