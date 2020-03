Dávám tomu sedm let, říká Lilia Khousnoutdinová o vztahu s Janečkem

Karel Janeček byl v minulosti známý mimo jiné i svými vztahy s více ženami najednou. Nyní žije s kněžkou Lilií Khousnoutdinovou, se kterou má i jeden a půl roku starou dceru Isabelu.



„Pokud spolu lidé souzní a patří k sobě, tak asi není důvod, aby spolu nebyli celý život. Tací lidé existují. Moje přesvědčení je, aby to nebylo něco, do čeho se člověk nutí,“ řekl Karel Janeček v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Já vůbec nevím, jak dlouho spolu budeme. Myslím, že těch sedm let. Já to mám vždycky sedm let. Sedm let tomu dávám určitě a dál uvidíme,“ míní jeho partnerka Lilia.

Svůj vztah se kněžka a matematik rozhodli zpečetit buddhistickým sňatkem v Bhútánu. Druhého potomka plánují podle Janečka již brzy. Khousnoutdinová si partnera v roli otce velmi pochvaluje. „Překvapil mě tím, že je hodně praktický, fungující otec, což jsem nečekala. Přebaluje, koupe, hraje si s dětmi, mohu mu malou dát a vím, že se o ni postará,“ popisuje kněžka a vysvětluje, co se pod tímto pojmenováním skrývá.

„Kněžka je v zásadě ceremonialistka. Někdo, kdo provádí obřady. Forma, kterou přináším já, není vázána na žádnou konkrétní církev,“ říká Lilia Khousnoutdinová.

Ta měla s Janečkem původně naplánovanou svatbu v prosinci 2017. „Počítali jsme s tím, že pokud by se Karel nestihl rozvést, svatba měla být obřadní. Pak se vše zkomplikovalo a skončili jsme tak, že mi to pár týdnů před Karel... ne úplně odřekl, ale oznámil mi, že to nebude úplně svatba, ale spíše něco jiného. Prostě hrozné,“ vzpomíná Khousnoutdinová.



Karel Janeček si díky své partnerce otevřel cestu ke spiritualistickému myšlení. „Před sedmnácti lety jsem byl z hlediska filozofického přesvědčený o tom, že všechno je čistě náhodné. Pak jsem v životě poznal, že to tak není. Svět není o čistých náhodách a za spoustou věcí můžeme hledat hloubku,“ míní matematik, pro kterého je prý smyslem života hlavně kreativita.

„Vytváření hodnot, věcí, které mají přesah a v konečném důsledku ten nejhlubší cit, který máme, to znamená láska. Ale k tomu ještě také racionální myšlení,“ dodává Karel Janeček.

Miliardář má z prvního manželství dvě dcery. Svoji druhou manželku Mariem Mhadhbi, která pochází z Tuniska, ale žije ve Francii, si vzal v květnu 2015 a v prosinci se jim narodil syn.

Lilii Khousnoutdinovou poznal na přednášce v době, kdy měl s druhou manželkou půlročního syna a ona s britským manželem syna čtyřletého. Zatímco Lilia se rozhodla před neoficiálním sňatkem s Janečkem rozvést, miliardář zůstal tenkrát ženatý.

Rozvod Khousnoutdinové se uskutečnil v říjnu 2018. Karel Janeček podal žádost o rozvod s Mariem Mhadhbi pár měsíců předtím, informoval o tom až v prosinci téhož roku.