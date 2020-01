Správný muž by měl ženě pomáhat a chránit ji, míní Kateřina Hrachovcová

„Minulý i předminulý rok byl pro mě hodně náročný, co se týká zaměstnání i mimopracovních změn. Měla jsem tolik práce, že zvládnout do toho ještě osobní život a soustředit se na to, aby práce byla dobře odvedena, to bylo pro mě nové a těžké. Zpětně je to velká zkušenost, za kterou velmi děkuji,“ svěřila se Kateřina Hrachovcová v rozhovoru pro pořad Top Star.



Herečka tvrdí, že se poučila z chyb v minulosti. „Ale tak, jak to bylo, je to v pořádku. Zpětně mám svůj život pročištěný. Vím, že jsem dobrá ženská. Cítím to tak. Myslím, že pro každého je velmi důležité, aby měl čisté svědomí,“ říká na otázku, zda by ve svém životě něco v minulosti ráda udělala jinak.

„Potkávám spoustu mužů. Je moc hezké, jak jsou odvážní a jakým způsobem mě kontaktují a dvoří se mi. I přes to, že většina mužů není pro mě nebo to tak necítím, velmi to oceňuji,“ odpovídá Hrachovcová na otázku, zda potkala v roce 2019 novou lásku.

„Muži jsem obklopena a musím, a to i zpětně, říci, že mi v mnohém pomáhají a pomohli, kdykoliv bylo třeba. A chrání mě. Muž má ženě pomáhat a chránit ji. Správný muž by měl toto ovládat,“ dodává.

Kateřina Hrachovcová občas potěší své příznivce na sociálních sítích odvážnějším snímkem, na němž vystaví na odiv své křivky.

„Když je vám hezky ve vašem těle, tak se člověk i méně stydí. Mě baví být ženou, takže myslím, že i to focení k tomu patří. Každopádně pokud je u toho určitý počet lidí, tak mívám trému. Nejsem modelka, nevypadám dobře při každém nasvícení a z každého úhlu. Ale to už je potom o důvěře a o tom, aby se člověk nějak uvolnil a hrál si, prozradila loni herečka v rozhovoru pro iDNES.cz.