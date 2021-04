Winsletová: Znám čtyři slavné herce, kteří tají homosexualitu kvůli kariéře

„Nemohu vám ani říct, kolik znám homosexuálních mladých herců, z nichž někteří jsou velmi slavní, někteří v oboru teprve začínají... Děsí se toho, že někdo odhalí jejich orientaci, a to pak bude opravdu velkou překážkou při konkurzech na role heterosexuálních postav. Je to opravdu na hlavu,“ řekla Kate Winsletová pro magazín Sunday Times Culture.



Mezi slavné herce, jejichž sexuální orientace se často zpochybňuje, patří třeba Leonardo DiCaprio, George Clooney, Hugh Jackman nebo Jake Gyllenhall. Winsletová však nikoho konkrétního nezmínila ani nenaznačila, že muži patří k těm, které zná osobně.



„Jeden velmi slavný herec nedávno získal amerického agenta, který mu řekl, že sám sice chápe, že je bisexuál, ale že by tento fakt rozhodně nikdy nezveřejňoval. Já sama znám minimálně čtyři herce, kteří svou orientaci tají. Je to opravdu bolestné. Stále žijí ve strachu z toho, že to o nich někdo zjistí. Říkají, že se to zkrátka nikdo nesmí dozvědět, neboť by to byl rychlý konec jejich kariéry,“ svěřila se herečka.

Ve filmové branži panují podle Kate Winsletové stále obrovské předsudky, diskriminace a silná homofobie. Podle hvězdy filmu Titanic je potřeba, aby to co nejdříve skončilo. Gayové by podle ní měli rozjet vlastní kampaň ve stylu MeToo.

„V Hollywoodu se musí s tímto zastaralým nesmyslem okamžitě přestat. Podle mnoha producentů je nepsaným pravidlem, že člověk, který veřejně přizná, že je gay, zkrátka už nikdy nemůže hrát heterosexuála. To by přece mělo být nezákonné, ne? Nevěřili byste, jak běžné to je…



Někteří herci tají homosexualitu z osobních důvodů. V takovém případě do toho nikomu nic není. Je to soukromá věc. Jde však o všechny ty šílené předsudky a zostuzování. V dnešní době mi to přijde neskutečné,“ dodala herečka.