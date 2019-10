Připomínal mi opičku, byl strašně chlupatý, říká o synovi Jasmina Alagič

„Každý den se velice mění. Po dvou měsících mám doma úplně jiného člověka, než koho jsem porodila. Ze začátku vypadal dost zvláštně, navíc mi to ještě celé nebylo až tak blízké. Na jeho tvář jsem si musela zvykat,“ prohlásila Alagič v Show Jana Krause.

„Bude to znít hrozně, ale on byl skoro jako takové zvířátko. Trochu mi připomínal opičku, navíc byl strašně chlupatý. Ale už je to dobré, dorostl, má i takové ty velké oči, je plnější, reaguje, směje se. Zato Patrik byl od začátku velmi nadšený, což mě uklidňovalo, a já jsem se k němu mohla pomalu přidat na naší cestě ke štěstí.“

Ač už je Jasmina Alagič dva měsíce maminkou, tvář svého syna Jasmina dosud neodhalila, přestože je jinak na sociálních sítích velmi aktivní a sleduje ji téměř čtyři sta tisíc lidí. „Můj syn není marketingové dítě,“ říká slovenská influencerka.

Jméno Sanel, které pro syna s Rytmusem vybrali, je balkánského původu a Jasmině se vždy líbilo. Chtěla, aby se její syn jmenoval právě takto. Na počest syna složil Rytmus ještě před jeho narozením emotivní skladbu.

„Čekal jsem na tebe celý život. Když jsem poznal Jasminu, věděl jsem, že bude tvojí mámou. Stvořili jsme tě z té největší lásky. Doufám, že budeš krásný po mámě. Doufám, že budeš hrdý na to, kým jsi. Jsi náš vysněný prvorozený syn, Sanel. Buď hrdý na svou romskou a balkánskou krev. Pokud tu budeme my, nikdy nebudeš sám,“ zní v textu.

Jasmina Alagič je spokojená nejen se synem, ale i s manželem Patrikem. Říká, že by nic neměnila, ale kdyby bylo přece jen třeba, je připravena dát rapperovi správné „souřadnice“.