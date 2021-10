Na začátku manželství byl krach dvou svazků, vzpomínají Janěková a Chmela

Poprvé se potkali v roce 2005 při představení Nože a růže v Divadle Na Zábradlí. Janěková tam byla jediná žena mezi pěti muži. „Potkali jsme se tam nejen v roli, ale i lidsky,“ vzpomínala herečka.

„A pak na baru, a i v šatně,“ doplnil svou současnou ženu Igor Chmela v primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „V mojí šatně. Tam zahřměl vesmír a bylo to,“ prozradila jeho manželka.

Jana Janěková také přiznala, že začátek jejich vztahu byl protkán bolestí několika lidí. „Já jsem byla vdaná a on ženatý, v tom to bylo problematické. Vůbec to nebylo romantické, naopak to bylo bolestivé a náročné. Vážně jsme si řekli, že se na rok rozejdeme a za rok se na stejném místě sejdeme a řekneme si, jestli tam ta láska je. To dodneška nechápu,“ zavzpomínala herečka na plán, který nevyšel.

„Já jsem to chtěl romanticky vydržet rok, ona to vydržela čtrnáct dní,“ vysvětlil Chmela. „Nevydržela jsem to, navíc nás osud dával pořád dohromady, že nás stále obsazoval spolu. A Robert Sedláček nás obsadil do filmu Pravidla lži, kde to vzniklo,“ doplnila Janěková.

Igor Chmela a jeho manželka Jana Janěková ve hře Tři verze života

Bolest nestála jen na začátku jejich vztahu, ale i v jeho průběhu. Po patnácti letech soužití Chmela Janěkové zlomil nos. Dlužno dodat, že skutečně nechtěně a nikoli doma, ale na jevišti.

„Při jedné scéně jsme zkoušeli situaci, kdy se na mě Jana opilá sápe. Já jsem jí měl chuť říct, aby to nedělala, ale polkl jsem to. Nicméně já jsem tu nevyřčenou poznámku dodržoval, ale ona to nevěděla. Ona se po mně sápala, já se od ní odtahoval, upadl jsem a ohnal jsem se loktem. Ozval se nepříjemný zvuk, v tu chvíli jsem věděl, že je zle,“ vzpomínal Igor Chmela.

V nemocnici pak herečce nos srovnali tak, že by jí zlomeninu nosu nikdo nehádal.