Jan Dolanský a Lenka Vlasáková se po devatenáctiletém vztahu vzali

„V pondělí jsme se rozhodli a ve čtvrtek nebo v pátek jsme se vzali. Bylo to rychlé. Ono taky nebylo kvůli pandemii moc co dělat, že,“ řekl Jan Dolanský pro Showtime. „Je to tak, byl na to čas,“ potvrdila Lenka Vlasáková.

„Během těch uplynulých devatenácti let přišlo hned několik žádostí o ruku,“ upřesnila herečka pro Expres.cz. „Mockrát přišla žádost o ruku,“ doplnil svou ženu Dolanský. „Byla to úplně intimní svatba. Týkala se jen naší rodiny,“ uzavřela herečka, která nyní nosí obě příjmení a čeká, kam ji Dolanský vezme na svatební cestu.

Oba herci spolu žijí už devatenáct let, vychovávají společně čtyři děti. Lenka Vlasáková má z prvního manželství s výtvarníkem Egonem Tobiášem (45) dceru Sofii. S hercem Janem Dolanským mají syny Johana a Maxe a dceru Amélii.

Jana Dolanského mohou diváci momentálně vídat v seriálu Slunečná, kromě toho pracuje v rozhlase a natáčí televizní upoutávky. Herečka Lenka Vlasáková se nově objeví v seriálu Ombudsman a chystá se na natáčení nového českého filmu.