Sex prodává, ví Paltrowová. Nově nabídla sadu na výrobu odlitku penisu

„Tato sada vám dvěma dovolí vyrobit přesnou, vibrující, silikonovou repliku nádobíčka vašeho partnera. S jeho výbavou si pak můžete užívat, když on vyrazí na tah do města,“ napsala Gwyneth Paltrowová k produktu ve svém internetovém obchodě.

„Šílené? Ano. Zábavné? Určitě. Stojí za to ten jeho pohled, až tento dárek rozbalí? Na sto procent!“ myslí si herečka.



Sada na výrobu vibrátoru podle odlitku penisu je na trhu už deset let. V e-shopech po celém světě je k dostání zhruba za tisíc korun. Paltrowová zařadila výrobek Clone-A-Willy (Naklonuj přirození) mezi zboží svého lifestylového internetového obchodu Goop, kde prodává prakticky vše, od oblečení až po doplňky do domácnosti.

Za pár dní byl produkt vyprodán. Stačilo, aby hollywoodská hvězda přidala sadu na zhotovení silikonového odlitku na seznam svých tipů na vánoční dárky.



To, že sex prodává, ví dobře i Gwyneth Paltrowová a chytře se proto vrhla na prodej věcí, které s ním souvisejí. Tento byznys z ní udělal multimilionářku. I když je Clone-A-Willy na jejím e-shopu vyprodán, podobné sady nabízejí stovky jiných obchodů po celém světě včetně mnoha českých.



Kromě sady na odlitek penisu nabízí herečka například svíčku s názvem This Smells Like My Vagina (Toto voní jako má vagina) za v přepočtu 1 700 korun, sešit omalovánek s vulvami za 400 korun či roll-on nazvaný Takto voní můj orgasmus. Ten je k dostání za necelou tisícovku.

