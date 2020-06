Po svíčce s vůní vaginy nabízí Paltrowová novou vůni svého orgasmu

Hollywoodská hvězda ale tentokrát svíčku zpřístupnila jen klientům z USA. Ti si ji mohou objednat za pětasedmdesát dolarů, v přepočtu kolem 1 800 korun.

„Přiléhavé pokračování k svíčce – víte, ke které. Tato verze je vyrobena z grapefruitového koláče, neroli a zralého černého rybízu s příměsí zeleného čaje a turecké růže, která doplňuje vůni, jež je sexy, překvapivá a divoce závislá,“ píše Paltrowová u nové svíčky.

Předchozí svíčka This Smells Like My Vagina (Voní jako moje vagina) podle složení obsahuje esence geranii (pelargonie), bergamot, cedr, damaškovou růži a semena proskurníku pižmového. Je dlouhodobě nedostupná, protože ji klienti hned vykoupili a výroba nové série se zpozdila.

„Tato svíčka byla zpočátku vtípkem, který vznikl mezi parfumérem Douglasem Littlem a Gwyneth Paltrowovou. Ti dva pracovali na vůni a ona vyprskla: ech, to voní jako vagina. Ale stala se z toho vtipná, úchvatná, sexy a nádherně neočekávaná vůně,“ píše se u popisku svíčky na webu Goop.