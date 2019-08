Marilyn Monroe mě v patnácti připravila o panictví, tvrdí Russo

Russo, který je znám především rolí Carla Rizziho z filmů Kmotr a Kmotr II. tvrdí, že osudného večera přišla Marilyn jen v bílé osušce se sklenkou šampaňského. Svádivým pohledem se na patnáctiletého Gianniho dívala a usrkávala svůj oblíbený nápoj.

Když se pak před ním odhalila, nedokázal jejímu šarmu a kráse odolat. Herečka toho tedy využila ke svému potěšení. Intimně se pak stýkali až do její smrti, tedy další tři roky.

„Marlon Brando byl mým jediným učitelem herectví, Frank Sinatra byl mým jediným učitelem zpěvu a Marilyn Monroe mě učinila mužem. Naučila mě vše, co umím. Myslel jsem si, že jsem kluk s největším štěstím na světě, ale kdyby se to stalo dnes, myslím, že by ji zavřeli a mí rodiče se na tom snažili obohatit. Jestli jsem byl naštvaný? Ne. Měl jsem sex s nejkrásnější americkou filmovou hvězdou a sexuálním symbolem,“ svěřil Russo deníku The Sun.

Gianni začínal jako kadeřník v newyorském salonu. „Velmi často k nám chodila a vždy chtěla, abych jí vlasy umýval já. Marilyn byla velmi přátelská,“ tvrdí Russo, jehož rodina má kořeny u sicilské mafie.

Když bylo Giannimu jedenáct, pobýval dlouhodobě v nemocnici. Když se ho tam pokusil znásilnit zřízenec jménem Harold, zabil ho.

„Neměl jsem žádný pocit viny, byla to věc sebeobrany. On totiž zneužil spoustu dětí v nemocnici, která jeho smrt zametla pod koberec,“ tvrdí Russo.

O dva roky později už pracoval jako poslíček pro šéfa mafie Franka Costellu. Zkušenosti s podsvětím zúročil na konkurzu pro roli ve filmu Kmotr. Roli pochopitelně dostal. Neměl sice herecké zkušenosti, ale mafiána před kamerou jednoduše žil. Nicméně film z mafiánského prostředí mu pomohl k hollywoodské kariéře a zahrál si pak ve více než třiceti celovečerních snímcích.