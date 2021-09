Gabriela Soukalová je poprvé maminkou, narodila se jí holčička

„Máme nového občánka: Izabela Gabriela Kadeřábková,“ napsala iDNES.cz novopečená maminka Gabriela Soukalová ve čtvrtek 16. září.

Bývalá sportovkyně oznámila těhotenství na začátku března. „Jsme obrovsky vděční, že nás s mým přítelem Milošem potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme. Vyhlídky na rodinu jsme měli od začátku oba, ale vzhledem k mému pracovnímu vytížení a méně příjemným okolnostem, kterým už nějakou dobu čelím, jsme neplánovali a nechali tomu volný průběh,“ řekla tenkrát Soukalová.



Dodala, že s partnerem byli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se na miminko těší. „Na Primě, kde moderuji pořad Showtime, jsem musela barvu přiznat v momentě, kdy hlavní kostymér dostal zákaz oblékat mě na vysílání do lahvově zelených šatů s tím, že mi dělají velké břicho,“ přiznala.

Bývalá vrcholová sportovkyně oznámila loni v září odloučení od manžela, badmintonisty Petra Koukala. Po rozvodu si nechala změnit příjmení. „Jako Gabriela Koukalová jsem uzavřela minulost a jako Gabriela Soukalová začínám žít nový, spokojenější život, s dalšími výzvami, které osud přinese,“ prohlásila.

Biatlonistka Gabriela Soukalová se stala jako první zástupce biatlonu v historii Sportovkyní roku. Má dvě medaile z olympiády v Soči, velký křišťálový globus za celkové vítězství ve Světovém poháru, vyhrála na MS závod ve sprintu. V dubnu 2018 přiznala, že deset let trpěla anorexií. V devětadvaceti letech ukončila sportovní kariéru.