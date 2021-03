Cítila jsem strašnou křivdu, popisuje Gabriela Koukalová konec sportovní kariéry

Dostala jste do kolébky sportovní geny vrchovatě. Táta všestranný lyžař, máma dokonce stříbrná medailistka ve štafetovém běhu na lyžích na OH 1984 v Sarajevu. Jaký vztah si dítě vypěstuje k rodičům, kteří jsou zároveň jeho trenéry?

Do určité doby jsem je možná vnímala víc jako trenérské autority než jako přirozené rodičovské ikony, které jsem viděla u spolužáků. Nebyla jsem moc zvyklá svěřovat se našim, ba naopak, já sama byla jejich svěřenec. Mamka byla velmi disciplinovaná a tvrdá, táta byl hodnější, ale pro změnu je to tak trochu cholerik, takže stačilo málo a všechno lítalo vzduchem.