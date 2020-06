Nikdy jsem se nechtěla vdávat. Do zásnub mě nutili partneři, říká Theronová

„Nikdy jsem se nechtěla vdát. Manželství je něco, co pro mě ve vztahu opravdu není důležité. Do zásnub mě nutili jedině partneři,“ řekla Charlize Theronová během rozhovoru s Howardem Sternem pro rádiovou stanici Sirius XM.

Herečka také vyvrátila spekulace o tom, že by kdy byla zasnoubena se svým bývalým partnerem, oscarovým hercem a bývalým manželem Madonny Seanem Pennem. „Není to pravda, je to naprostý výmysl. Během našeho ročního vztahu nikdy nepřišla chvíle, kdy bychom se ‚málem‘ vzali,“ řekla.

„Nikdy se ke mně ani nenastěhoval. Chvíli jsme spolu byli, chvíli zase ne. Trvalo to rok. S nikým jiným jsme to ani jeden z nás v té době netáhli,“ vzpomíná herečka.



Charlize Theronová nebyla nikdy vdaná, posledních pět let je single a stará se o dvě adoptované děti. Syna Jacksona si jakožto kojence osvojila v březnu 2012, dceru August pak v červenci 2015.

„Mám teď ve svém životě dvě malé lásky a ty mi stačí. Každý můj den je díky nim doslova naplněn láskou. Nikdy jsem se ani na chvíli necítila osaměle. Můj život se opravdu netočí kolem myšlenek, kde koho sbalit. Popravdě ani nevím, zda budu ještě někdy vůbec schopna žít s nějakým mužem. Pokud se někdo objeví, asi si bude muset koupit dům vedle nás. Na společný život a nějaký zbytečný stres už asi nemám ve svém věku nervy,“ dodala herečka.