Nemám facelift, prostě stárnu, brání se komentářům Charlize Theronová

„Můj obličej se mění. A mně se líbí, že se mění a stárne. Ale lidi si myslí, že mám facelift,“ řekla herečka časopisu Allure.

„Oni jsou jako: Co to udělala se svým obličejem? A já na to: Sakra, prostě stárnu! Neznamená to, že mám špatnou plastiku. Prostě se to děje,“ dodala.

Vadí jí, jak se všichni zaměřují na stárnutí žen. U mužů to tak nefunguje. „Vždycky jsem měla problém s tím, že muži stárnou jako víno a ženy jako utrhnutá květina. Opovrhuji tímto konceptem a snažím se proti tomu bojovat, ale taky myslím, že ženy chtějí stárnout způsobem, jaký právě jim připadá správný,“ myslí herečka.

„Měli bychom být empatičtější k tomu, jak všichni procházíme svou cestou. A moje cesta, kdy musím vidět svůj obličej na billboardu, je docela legrační,“ uvedla s tím, že její děti ji občas upozorní, že dělá věci nevhodné ke svému věku. Jedenáctiletý syn Jackson se styděl, když ji viděl na billboardu v reklamě na parfém J’Adore.

„Řekl: Ach bože, mami! Nemáš na sobě ani triko. Všichni mí přátelé to uvidí. Říkala jsem si, že má pravdu. Ani jsem si to neuvědomila,“ popsala herečka.

V práci ji věk zatím moc neomezuje, ale už má jasno, jaké role vzhledem ke svému věku nechce hrát „Už nikdy neudělám film, kde bych musela přibrat 19 kilo. To už nikdy nepřijmu, protože by to už nešlo dolů,“ vysvětlila.

„Když mi bylo 27, točila jsem Zrůdu. Tehdy jsem shodila 13 kilo v podstatě přes noc. Vynechala jsem tři jídla a vrátila se na svou normální váhu. Pak jsem ve 43 letech natočila Tully a volala jsem pak svému doktorovi, že asi umírám, protože mi nejde zhubnout. A on mi řekl: Je ti přes 40, klid, tvůj metabolismus už není, co býval. A to nikdo nechce slyšet,“ dodala.