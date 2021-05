VIDEO: Budeme divočit, prohlásili novomanželé Matušovi po obřadu

Jak se cítíte bezprostředně po obřadu?

Lucie: Cítím se výborně.

Bohuš: Jsme strašně moc šťastni, protože jsme se chtěli spolu vzít. Byla to těžká doba, ale skvěle to proběhlo. Jsem moc rád, že mám takovou krásnou milou ženu.

Museli jste termín svatby odkládat, nebo vyšel ten první?

Bohuš: Chtěl bych poděkovat Praze 15 – Měcholupům, protože nám vyšly vstříc. Samozřejmě v tento den se neoddává. Svatby bývají v jiné dny. Ale krásně všechno proběhlo.

Jak moc na vás zapracovala nervozita?

Lucie: Nemohla jsem celou noc spát, takže hrozně. Teď už jsem v pohodě a užívám si to naplno.

Bohuš: Také jsem nespal. Musím se přiznat, že jsme byli oddělení. Lucinka spala u rodičů. Já jsem nezamhouřil oka, a když jsem chtěl ráno chviličku spát, volalo mi asi dvacet lidí. Tak jsem trošku unavený. Ale teďka vlastně jsem Lucinky muž, tak mám obrovskou sílu.

Roztancujete to a vydržíte až do brzkých ranních hodin?

Lucie: To určitě jo.

Bohuš: Budeme tady, budeme se bavit a těšíme se na to, až se uvolníme a nebude to hrozné napětí.

Nevadí vám, že vám média trochu narušila váš sváteční den?

Bohuš: Ne, naopak. Myslím, že to ke zpěvákovi patří a jsem za to moc rád a děkuji.

Co plánujete coby manželé jako první?

Bohuš: Chtěl bych oslavit také dnešní osmnácté Lucinky narozeniny. Ale vy myslíte asi něco jiného... Co myslíš, Luci?

Lucie: Jak to vymyslet slušně.

Bohuš: Bude to krásný večer. Radši nebudu nic říkat. Působím vždycky strašně a přitom se snažím působit seriózně. Tak co budeme dělat?

Lucie: Divočit!

Svatebních darů určitě dostanete hodně od přátel a rodiny. Ale udělali jste si sami nějakou radost?

Bohuš: Jako svatební dar jsme dostali auto. Takže Lucinku naučím řídit a s tím bychom začali. Učit ji ovšem budu ve svém starém autě, které může jít klidně na odpis.

Kdo bude řídit domácnost?

Lucie: No, půl na půl.

Bohuš: Já hrozně rád vařím. Včera jsem například upekl vynikajícího králíka. Dnes asi udělám ptáčky. A Lucinka, ta se krásně stará o naši dceru Natálku.